DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Thyssenkrupp setzt bei der Finanzierung seines Konzernumbaus auf ein Modell, das die Verselbstständigung der Sparten über Jahre tragen soll. Nach Informationen des Handelsblatts sollen die künftig eigenständigen Unternehmen ihre Finanzierung stärker über eigene Kreditlinien organisieren, die sich auf Vermögenswerte der jeweiligen Gesellschaft stützen. Das berichten mit den Plänen vertraute Personen. Damit wird erstmals konkreter, wie Thyssenkrupp die finanzielle Seite seines Umbaus zur Finanzholding organisieren will. Seit Jahren steht fest, dass die einzelnen Sparten schrittweise verselbstständigt werden sollen. Offen war bislang vor allem, wie sie nach der Trennung mit ausreichend Liquidität ausgestattet werden. (Handelsblatt)

PORSCHE - Der Sportwagenbauer Porsche setzt wieder stärker auf Verbrenner und bereitet einen Schritt vor, der gewährleisten soll, die Vorgaben der EU zur Reduzierung von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2) trotzdem einzuhalten. Wie laut Handelsblat aus Unterlagen der Europäischen Kommission hervorgeht, ist Porsche vor wenigen Tagen aus dem Emissionspool des Mutterkonzerns Volkswagen ausgetreten. Autohersteller dürfen die Emissionen von eigenen und konkurrierenden Marken über ein sogenanntes Pooling gemeinsam abrechnen, um die EU-Grenzwerte einzuhalten. Der Luxusautohersteller plant offenbar eine neue Pool-Partnerschaft: In den Jahren 2026 und 2027 soll Porsche mit Xpeng kooperieren - dem chinesischen Elektroautobauer und VW-Partner. Der Wechsel würde Porsches CO2-Bilanz künftig nicht mehr über den Konzernverbund mit VW absichern, sondern über einen externen Partner mit starkem Elektrofokus. (Handelsblatt)

SONNEN - Nach drei Jahren hat der Ölkonzern Shell einen Käufer für den Allgäuer Solarspeicherhersteller Sonnen gefunden: Tiven, das Family Office von Gert Purkert, Mitgründer und Partner der internationalen Investmentfirma Aurelius aus Deutschland. Das bestätigte Shell auf Anfrage des Handelsblatts. Nach Handelsblatt-Informationen soll Aurelius den Speicherhersteller sanieren und für den Weiterverkauf fit machen. (Handelsblatt)

WENDY'S - Trian Fund Management des Investors Nelson Peltz soll ein Übernahmeangebot für die US-Fast-Food-Kette Wendy's vorbereiten. Rückendeckung erhält die Gesellschaft dabei von einem Investorenkonsortium, dem unter anderem der Bugatti-Investor BlueFive Capital angehört. Trian, ein langjähriger Wendy's-Aktionär, stellt laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen derzeit eine Gruppe von Co-Investoren für das Angebot zusammen. Dazu sollen voraussichtlich die Flynn Group, einer der größten Franchisenehmer der Burger-Kette, sowie die in Abu Dhabi ansässige BlueFive gehören. Die Gruppe könnte ihr Übernahmeangebot in den kommenden Wochen einreichen. (Financial Times)

LOS ANGELES LAKERS - Bob Iger, der ehemalige Chef von Walt Disney, und Josh Kushner, dessen Bruder der Schwiegersohn von Donald Trump ist, kaufen das Basketball-Team Los Angeles Lakers für 12,5 Milliarden US-Dollar. Dies wäre der höchste Preis, der jemals für ein Sportteam gezahlt wurde. Im Rahmen der Transaktion übernimmt das Duo das Franchise von Mark Walter, dem Mitgründer von Guggenheim Partners, der sich erst vor etwa einem Jahr dazu bereit erklärt hatte, die Lakers den langjährigen Eigentümern - der Familie Buss - in einem auf rund 10 Milliarden Dollar taxierten Deal abzukaufen. (Financial Times)

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August 13, 2026 00:28 ET (04:28 GMT)

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