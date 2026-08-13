Der DAX hat am Mittwoch ein neues Rekordhoch markiert und den Tag dennoch im Minus beendet. Die US-Verbraucherpreise fielen wie erwartet aus, an der Wall Street trieben starke KI-Ausblicke den Nasdaq, während der Dow leicht nachgab. Für den Donnerstag zeichnen sich vor dem US-Erzeugerpreisen am Nachmittag weitere Gewinne ab. Der Dax ist am Mittwoch mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise bis auf 26.573 Punkte gestiegen und hat damit ein neues Rekordhoch markiert. Die Gewinne bröckelten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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