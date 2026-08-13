© Foto: KI-generiert mit DALL-EDer DAX dürfte Donnerstag wieder Richtung neues Allteithoch laufen. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind gut. Probleme gibt es auf dem Devisen-Markt. Der Yen nähert sich wieder einer kritischen Marke.Der Dax dürfte am Donnerstag wieder Kurs auf sein Rekordhoch nehmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 26.432 Punkte. Damit fehlen nur noch rund 140 Punkte bis zum Rekord von 26.573 Punkten, den der Dax am Mittwoch erreicht hatte. Zusätzliche Unterstützung kommt vom Ölmarkt: Die Preise geben etwas nach und sorgen damit zumindest kurzfristig für Entlastung. Entwarnung gibt es allerdings nicht. Die Lage rund um die Straße von Hormus …
Enthaltene Werte: US17275R1023,DE0007037129,DE0008469XXX,EU0009652XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,US86800U3023Den vollständigen Artikel lesen
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