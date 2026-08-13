Mit der Aktie von Siemens Energy ging es zuletzt weiter nach oben. Dies liegt natürlich zum einen daran, dass der Konzern selbst kürzlich starke Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht hatte. Zum anderen daran, dass es auch bei anderen Energieproduzenten wie beispielsweise RWE oder Vestas derzeit sehr gut läuft. RWE übertraf mit seinem operativen Ergebnis die Analystenerwartungen, gestützt durch eine einmalige Entschädigungszahlung der niederländischen Regierung und eine Erholung im Energiehandel. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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