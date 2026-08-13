Der DAX bleibt am Donnerstag wohl dran an einer möglichen Fortsetzung seiner Rekordserie. Mit guten Vorgaben aus Asien im Rücken wird der Leitindex am Morgen wieder etwas näher an seinem Rekord vom Vortag erwartet. Vor dem offiziellen Handelsstart signalisierte der X-DAX, dass das deutsche Kursbarometer 0,3 Prozent auf 26.407 Punkte zulegen könnte. Am Mittwochnachmittag hatte der DAX seinen Rekordstand auf 26.573 Punkte erhöht, bevor es zu Gewinnmitnahmen kam. Der südkoreanische Kospi und der japanische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär