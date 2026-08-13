https://boersenkiosk.de/Kauf-Der-Aktionarsbrief-Nr.-33-vom-13.08.2026/BK

Die Börsen starten freundlich in den Donnerstag. Ein moderater US-Inflationsbericht nimmt der zuletzt aufgekommenen Zinserhöhungsdebatte etwas die Schärfe. Die wichtige Kerninflationsrate erreichte das niedrigste Tempo seit März 2021. Nach den schwächeren US-Arbeitsmarktdaten der Vorwoche taxiert der Markt die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im September nur noch auf rund 35 %. Von einer Zinserhöhung sind wir ohnehin nicht ausgegangen.Weitere Details zum aktuellen Big Picture, einem Top Pick im Goldminensektor, einer hochspannenden Klima-Aktie und einem tiefgründigen Blick auf das Thema Cybersecurity gibt es im aktuellen Aktionärsbrief - ohne Aboverpflichtung, im Einzelabruf und 50 % rabbatiert im Börsenkiosk. Hier gehts zum Brief:In Asien legte der MSCI Asia Pacific um 0,9 % zu. Der südkoreanische Kospi sprang um 4 % und befindet sich wieder in einem technischen Bullenmarkt. Samsung Electronics und SK Hynix gewannen jeweils mehr als 4 %. Zunehmend sichtbar wird: Nach der scharfen KI-Korrektur im Juli fließt wieder Kapital in Halbleiter und Infrastrukturwerte. Der Nasdaq 100 wird am Morgen 0,2 % höher erwartet, der Euro Stoxx 50 rund 0,4 % fester.Die Berichtssaison läuft langsam aus. Einige Nachzügler sorgen dennoch für Furore:Nebius schoss den Vogel ab. Das bereinigte EBITDA erreichte 236,2 Mio. US Dollar gegenüber 157,9 Mio. US Dollar Konsens, eine positive Abweichung von 78,3 Mio. US Dollar bzw. 49,6 %. Der AI Cloud Umsatz betrug rund 575 Mio. US Dollar, die bereinigte EBITDA Marge des AI Cloud Geschäfts lag bei 50 %. Das brachte über 30 % Kursplus und schob den gesamten Sektor weiter an.CISCO liefert starke Zahlen, enttäuscht aber mit dem KI-Ausblick.Für das Geschäftsjahr 2027 prognostiziert Cisco nur rund 7,5 Mrd. Dollar KI-Umsatz. Das irritiert angesichts von 9,3 Mrd. Dollar KI-bezogenen Aufträgen im vergangenen Jahr. Die Aktie verlor nachbörslich rund 4 %. Nach einem Kursplus von fast 25 % in drei Monaten waren die Erwartungen hoch.MAERSK erhöht unterdessen die Prognose. Das bereinigte EBITDA soll 2026 nun 10,5 bis 12,5 Mrd. Dollar erreichen. Zuvor lag die Obergrenze bei 10 Mrd. Dollar. Höhere Frachtraten infolge der Störungen auf wichtigen Handelsrouten stützen das Ergebnis. Das weltweite Containerwachstum sieht Maersk weiter bei rund 4 %.Im KI-Sektor bleibt die Aktivität hoch. Anthropic verhandelt laut Bloomberg über eine Übernahme von Decart AI für rund 6 Mrd. Dollar. DeepSeek baut ein Team für KI-Agenten auf.In Hongkong sprang LENOVO nach starken Zahlen zeitweise um 19 % auf ein Rekordhoch. Der Quartalsumsatz stieg um 43 %. Der interessante Cross-read lautet Dell, welche Anfang September mit Quartalszahlen aufwartet.Coherent lieferte gestern einen weiteren Beleg dafür, dass die Investitionswelle in AI-Rechenzentren nicht nur bei GPU-Anbietern und Neoclouds ankommt, sondern auch bei der optischen Infrastruktur. Hier liegt der Cross-read zu Marvell, welche am 27. August mit den Zahlen dran ist.Cerebras scheiterte an Zahlen unter den Erwartungen und seiner Mondbewertung.In Deutschland schlägt SIXT in Q2 die Erwartungen. Der Gewinn vor Steuern erreichte 123 Mio. Euro nach erwarteten 117,3 Mio. Euro und lag damit knapp 5 % über dem Bloomberg-Konsens.Heute im Fokus stehen um 14:30 Uhr die US-Erzeugerpreise plus Jobless Claims und heute Abend natürlich Applied Materials. Ein Preview folgt im Laufe des Tages.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe