Die Cisco-Aktie (WKN: 878841) fällt nachbörslich um -4,1% auf 118,50 US$. Dabei hat der Netzwerkausrüster starke Quartalszahlen vorgelegt und mit seinem Ausblick positiv überrascht. Warum nehmen die Anleger dennoch Gewinne mit? KI-Aufträge erreichen neue Dimension Im vierten Geschäftsquartal steigerte Cisco den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um +17,6% auf 17,25 Milliarden US$. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um +23% auf 1,22 US$ und übertraf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de