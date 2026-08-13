5 Top-Aktien aus Polen | Nebius: Neocloud-Wahnsinn - Cisco: Unter Druck - RWE: Sehr gut
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|58,56
|58,62
|13:39
|58,66
|58,68
|13:38
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:30
|Rosenblatt raises Cisco stock price target on strong AI demand
|12:54
|Morgan Stanley raises Cisco stock price target on AI networking demand
|12:46
|KI-Nachfrage treibt Cisco: Morgan Stanley hebt Kursziel an
|12:42
|Evercore ISI reiterates Cisco stock rating on AI revenue outlook
|11:54
|5 Top-Aktien aus Polen | Nebius: Neocloud-Wahnsinn - Cisco: Unter Druck - RWE: Sehr gut
|5 Top-Aktien aus Polen | Nebius: Neocloud-Wahnsinn - Cisco: Unter Druck - RWE: Sehr gu
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:30
|KURSEXPLOSION bei Nebius: 34,14% Anstieg und der Zahlen-Test steht bevor
|13:18
|NBIS CEO Says It Could Sell 'Entire 2027 Capacity Today' Following 454% Q2 Revenue Surge: Top Market Strategist Quips 'Close Your Ears, Michael Burry'
|12:16
|Nebius Group NV legt starkes Umsatzwachstum vor
|11:54
|5 Top-Aktien aus Polen | Nebius: Neocloud-Wahnsinn - Cisco: Unter Druck - RWE: Sehr gut
|5 Top-Aktien aus Polen | Nebius: Neocloud-Wahnsinn - Cisco: Unter Druck - RWE: Sehr gu
► Artikel lesen
|11:30
|KURSEXPLOSION bei Nebius Group: 34,14 % Höhenflug - der entscheidende Zahlen-Test steht bevor
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:14
|RWE: Höhere Schulden als erwartet, aber der Ausblick bleibt optimistisch - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial
|RWE überrascht mit soliden Quartalszahlen und hält trotz gestiegener Verschuldung an seiner optimistischen Jahresprognose fest. Analysten bleiben zuversichtlich und sehen weiteres Kurspotenzial, auch...
► Artikel lesen
|12:28
|RWE plant weiter Kohleausstieg 2030 - Reservebetrieb möglich
| ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE hält trotz der Verzögerung bei der Überprüfung des Kohleausstiegs durch den Bund bislang an seinen Plänen fest, Ende März 2030 aus der Braunkohleverstromung...
► Artikel lesen
|12:27
|RWE-Aktie vor neuem Schub? 68-Euro-Kursziel trifft auf entscheidende Kursmarken
|RWE erhöht das Tempo bei Investitionen und Wachstum deutlich. Nach dem Einstieg bei Amprion plant der Energiekonzern für das laufende Jahr Nettoinvestitionen von 9 bis 11 Milliarden Euro. Zuvor waren...
► Artikel lesen
|12:03
|Aktien Frankfurt: Dax bleibt mit Gewinnen am Rekordhoch dran
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Dax dürfen die Anleger am Donnerstag mit einer Fortsetzung der Rekordserie liebäugeln. Mit guten Vorgaben aus Asien und gemilderten Zinssorgen im Rücken legte der Leitindex...
► Artikel lesen
|11:58
|RWE hält an Kohleausstieg 2030 fest
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|CISCO SYSTEMS INC
|100,90
|-6,19 %
|NEBIUS GROUP NV
|217,35
|-3,38 %
|RWE AG
|58,12
|+0,87 %