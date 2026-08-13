San Jose - Der Netzwerkausrüster Cisco rechnet im laufenden Jahr mit einem anhaltend hohen Wachstumstempo. Dies wird unter anderem von einer sehr hohen Nachfrage nach Produkten für Rechenzentren grosser Cloud-Anbieter und deren KI-Angeboten getrieben. An der Börse wurde aber gerade der Ausblick auf das Geschäft mit Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) mit Enttäuschung aufgenommen. Die in diesem Jahr gut gelaufene Aktie gab am Donnerstagvormittag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab