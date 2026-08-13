Nvidia ist seit 2022 über 1.000 Prozent ins Plus gerannt - doch nun holt der unterschätzte PC-Hersteller Lenovo auf. Beide Firmen sind im Depot 2030 und sind in vielerlei Hinsicht auch Partner - doch die Unterschiede der Aktien sind groß.Sensationelle Zahlen unserer KI-Wette. Die Lenovo-Aktie springt heute weitere 20 Prozent an und liegt seit dem Kauf ins Depot 2030 am 18 Juni nun 44 Prozent vorne. News: Der Konzernumsatz der Chinesen stieg im Q2 im Jahresvergleich um 43 Prozent auf den Rekordwert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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