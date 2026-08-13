Bank Cler AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Die Bank Cler erhöht ihren Geschäftserfolg im ersten Halbjahr 2026 deutlich um 9,5 Mio. CHF (+21,4%) auf 54,0 Mio. CHF. Dieses Resultat ist auf eine Steigerung des operativen Ertrags aus dem Hypothekar-, Einlage-, Wertschriften- und Anlagegeschäft um 9,4 Mio. CHF (+7,3%) zurückzuführen. Gleichzeitig führt die Umsetzung der auf Privat- und Immobilienkunden fokussierten Strategie nur zu einer moderaten Erhöhung des Geschäftsaufwands um 0,9 Mio. CHF (+1,1%) und im Ergebnis zu einer höheren Rentabilität der Bank. Das gute operative Ergebnis trägt zur weiteren Stärkung der Kapitalbasis und damit zur Sicherheit und Stabilität der Bank bei. Der Halbjahresgewinn erhöht sich auf 23,1 Mio. CHF (+5,0%).
«Unser starkes Halbjahresergebnis bestätigt unseren Kurs. Wir entwickeln unser Angebot konsequent an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden weiter - persönlich und digital. Mit Zak Invest stärken wir unser Angebot und unsere Marktposition.»
Wachstum im Geschäft mit Privatkunden
Weitere Auskünfte erteilt:
Kurzprofil
Wichtige Daten und Downloads
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bank Cler AG
|Aeschenplatz 3
|4002 Basel
|Schweiz
|Internet:
|www.cler.ch
|ISIN:
|CH0373476XXX, CH0419041XXX, CH0563348XXX
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2381978
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2381978 13.08.2026 CET/CEST