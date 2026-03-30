Bank Cler AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne informieren wir Sie darüber, dass der Geschäftsbericht 2025 der Bank Cler AG ab sofort auf unserer Homepage aufgeschaltet ist. Dieser ist nur in Deutsch und nur digital verfügbar.
https://report.cler.ch/2025/
Weitere Auskünfte erteilt:
Kurzprofil
Wichtige Daten und Downloads
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bank Cler AG
|Aeschenplatz 3
|4002 Basel
|Schweiz
|Internet:
|www.cler.ch
|ISIN:
|CH0373476040, CH0419041139, CH0563348728
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2299808
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2299808 30.03.2026 CET/CEST