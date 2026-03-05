Basel - Die Bank Cler hat im Geschäftsjahr 2025 den Gewinn leicht erhöht. Die schweizweit tätige BKB-Tochter vermeldet zudem ein weiteres Kundenwachstum für ihre Neobanking-App Zak. Operativ war die Bank Cler im vergangenen Jahr gut unterwegs: Der Geschäftserfolg lag um 21,3 Prozent über dem Vorjahr bei 96,4 Millionen Franken, wie sie am Donnerstag mitteilt. Unter dem Strich resultierte allerdings noch ein um 0,8 Prozent höherer Jahresgewinn von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
