Bank Cler AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Mit «Zak Invest» Geld direkt in Zak anlegen



14.01.2026 / 07:00 CET/CEST





Mit «Zak» lancierte die Bank Cler 2018 die erste Neobanking App einer Schweizer Bank. Bis heute ist Zak das einzige Neobanking-Angebot der Schweiz, bei dem die Nutzenden Zugang zu Geschäftsstellen und der persönlichen Beratung einer Bank haben. Seit der Lancierung wurde Zak kontinuierlich weiterentwickelt. Die Neobanking-App verzeichnet ein stetiges Wachstum der Nutzerzahlen und hat heute über 80 000 Nutzende. Nach der Integration des Vorsorgekontos und des Sparkontos gibt es mit «Zak Invest» jetzt auch die Möglichkeit, Geld über die App anzulegen. Mit Zak Invest wird das Angebot in Zak komplettiert

Zak bietet mit Zak Invest ab sofort die Möglichkeit zur Geldanlage in Eigenregie. Zak-Nutzende können direkt in der Neobanking-App in über 12 000 Aktien, Fonds und ETFs investieren. Sie profitieren von transparenten Einzelpreisen und Zak Plus Nutzende sparen 50% auf die Handelsgebühr (Courtage). Die Depoteröffnung dauert nur wenige Sekunden und erfolgt vollständig digital in der App. Die für Zak typischen und bei den Nutzenden beliebten Töpfe sind künftig auch bei Zak Invest nutzbar. Mit dieser weiteren Funktion kombiniert die Bank Cler das Kundenerlebnis und die Einfachheit eines Neobanking-Angebots mit der Sicherheit und Expertise einer etablierten Schweizer Bank mit langer Tradition. «Mit «Zak Invest» decken wir das Bedürfnis ab, Geld direkt in der Neobanking-App anzulegen. Zak Nutzende können neu in zahlreiche Aktien, Fonds und ETFs investieren. Damit wird das Angebot in der App komplettiert - und das zu attraktiven Konditionen.»

Samuel Meyer, CEO Die einzige Neobanking-App der Schweiz mit Geschäftsstellen

Im Vergleich zu anderen Neobanking-Angeboten hat Zak ein Alleinstellungsmerkmal: Zak Nutzende sind vollwertige Bank Cler Kundinnen und Kunden. Das bedeutet: Zak bietet im Vergleich zu anderen Neobanken direkten Zugang zu einer persönlichen Beratung und Support sowie Zugang zu den gesamten Angeboten und Dienstleistungen der Bank Cler. Bei Fragen sind die Nutzerinnen und Nutzer somit nicht auf sich allein gestellt, sondern können sich an Beraterinnen und Berater wenden. Diese Besonderheit ist unter den Neobanking-Angeboten der Schweiz einzigartig und dies bei einer sicheren und stabilen Schweizer Bank. Volumen auf Sparkonto Zak überschreitet 250 Mio. CHF-Marke

Im April 2024 wurde das Sparkonto Zak eingeführt. In der Zwischenzeit wurden über 15 000 Zak Sparkonten eröffnet, auf welchen über 250 Mio. CHF investiert sind. Die Anzahl und das Volumen steigen täglich, nicht zuletzt auch, weil der Zinssatz auf dem Sparkonto Zak mit 0,3% attraktiv ist. Besonders geschätzt wird auch die Anzeige des aufgelaufenen Zinsertrags auf Tagesbasis. Kontinuierliche Optimierungen in Zak

Bei Zak wurden in den letzten Monaten zahlreiche Neuerungen umgesetzt. So zum Beispiel die Möglichkeit, QR-Rechnungen direkt vom Handy in Zak hochzuladen, einen QR-Code für Zahlungen an Dritte zu generieren, eine direkte TWINT-Anbindung und die Möglichkeit, an SBB-Automaten Einzahlungen auf das Zak-Konto vorzunehmen. Zudem kann Zak neu bereits ab 12 Jahren eröffnet werden, dies mit einem auf diese Zielgruppe zugeschnittenen Angebot. Die Neuerungen erfolgen jeweils in engem Austausch mit Kundinnen und Kunden, so dass die App optimal auf die Bedürfnisse der Nutzenden ausgerichtet ist. Zak top bei Zufriedenheitsbefragung

Dass die Investitionen in Zak und die nutzerorientierten Weiterentwicklungen Früchte tragen, zeigt die Zufriedenheit der Zak-Nutzenden. Der Online-Vergleichsdienst moneyland.ch hat eine Umfrage zur Zufriedenheit mit den Schweizer Banken durchgeführt. Zak schnitt im Durchschnitt mit 8,8 von 10 Punkten am besten ab und liegt damit bei der allgemeinen Zufriedenheit an erster Stelle. Weitere Neuerungen ab 2026

Im Laufe des Jahres 2026 hat die Bank Cler weitere Neuerungen in ihre Neobanking-App Zak geplant. So zum Beispiel Sparplanfunktionen für Aktien und ETFs, um weitere Bedürfnisse der Zak-Nutzenden abzudecken. Weitere Auskünfte erteilt:

Natalie Waltmann

Leiterin Kommunikation

Bank Cler AG, CEO Office

Telefon: +41 (0)61 286 26 03

E-mail: natalie.waltmann@cler.ch Kurzprofil

Die Bank Cler AG ist eine Schweizer Bank mit Hauptsitz in Basel, die ihr Angebot auf die Bedürfnisse von Privat- und Immobilienkunden sowie auf Vermögende Privatkunden ausrichtet. «Cler» kommt aus dem Rätoromanischen und steht für klar, hell, deutlich. Der Name ist Programm, deshalb lautet die Vision: «Jeden Tag schaffen wir finanzielle Klarheit - mit verständlicher Beratung und smarten Lösungen.». Die Bank Cler ist in allen Sprachregionen mit Geschäftsstellen vertreten. Zudem hat sie mit «Zak» die erste Schweizer Neobanking-App auf den Markt gebracht. Zak bietet im Vergleich zu anderen Neobanken direkten Zugang zu einer persönlichen Beratung und Support sowie Zugang zu den gesamten Angeboten und Dienstleistungen der Bank Cler. Die Bank Cler ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Basler Kantonalbank. Wichtige Daten und Downloads

Auf der Website www.cler.ch sind Medienmitteilungen ( direkter Link ) sowie aktuelle Informationen ab Publikationsdatum abrufbar. Diese beinhalten unter anderem weitere Angaben zur Geschäftstätigkeit und -entwicklung.



Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News