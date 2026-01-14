Bank Cler AG
Mit «Zak» lancierte die Bank Cler 2018 die erste Neobanking App einer Schweizer Bank. Bis heute ist Zak das einzige Neobanking-Angebot der Schweiz, bei dem die Nutzenden Zugang zu Geschäftsstellen und der persönlichen Beratung einer Bank haben. Seit der Lancierung wurde Zak kontinuierlich weiterentwickelt. Die Neobanking-App verzeichnet ein stetiges Wachstum der Nutzerzahlen und hat heute über 80 000 Nutzende. Nach der Integration des Vorsorgekontos und des Sparkontos gibt es mit «Zak Invest» jetzt auch die Möglichkeit, Geld über die App anzulegen.
Mit Zak Invest wird das Angebot in Zak komplettiert
Mit dieser weiteren Funktion kombiniert die Bank Cler das Kundenerlebnis und die Einfachheit eines Neobanking-Angebots mit der Sicherheit und Expertise einer etablierten Schweizer Bank mit langer Tradition.
«Mit «Zak Invest» decken wir das Bedürfnis ab, Geld direkt in der Neobanking-App anzulegen. Zak Nutzende können neu in zahlreiche Aktien, Fonds und ETFs investieren. Damit wird das Angebot in der App komplettiert - und das zu attraktiven Konditionen.»
Samuel Meyer, CEO
Die einzige Neobanking-App der Schweiz mit Geschäftsstellen
Volumen auf Sparkonto Zak überschreitet 250 Mio. CHF-Marke
Kontinuierliche Optimierungen in Zak
Zak top bei Zufriedenheitsbefragung
Weitere Neuerungen ab 2026
