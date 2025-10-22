Bank Cler AG / Schlagwort(e): Anleihe
Die Bank Cler kündigt die nachrangige Additional-Tier-1-Anleihe (AT1), ausgegeben im Jahr 2020, per erstem Kündigungstermin und wird diese per 25. November 2025 zusammen mit den fälligen Zinsen zurückzahlen.
Additional-Tier-1-Anleihe aus dem Jahr 2020 erstmals kündbar
Hohe Kernkapitalquote und Innenfinanzierung erlauben Ersatz durch CET1-Kapital
