Basel - Die Basler Kantonalbank (BKB) hat im Geschäftsjahr 2025 den Konzerngewinn nicht zuletzt dank einem verbesserten Zinsengeschäft erneut gesteigert. Die PS-Inhaber erhalten eine höhere ordentliche Ausschüttung. Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis stieg um 2,1 Prozent auf 281,1 Millionen Franken, wie der Finanzkonzern, zu dem neben dem BKB-Stammhaus auch die Bank Cler gehört, am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab