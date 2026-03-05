Bank Cler AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Bank Cler mit sehr gutem operativem Ergebnis und deutlich höherem Geschäftserfolg



Die Bank Cler blickt auf ein sehr gutes Geschäftsjahr 2025 zurück, dem erfolgreichsten der Strategieperiode 2022-2025. Der Geschäftserfolg konnte deutlich um 16,9 Mio. CHF auf 96,4 Mio. CHF (+21,3%) gesteigert werden. Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft in Höhe von 206,2 Mio. CHF übertrifft das Vorjahr um 9,0%, die Kundenvermögen (+3,5%) sowie Hypothekarforderungen (+2,9%) für Privatkunden konnten weiter gesteigert werden. Durch das starke operative Ergebnis wird die Kapitalbasis gestärkt, die Sicherheit und Stabilität der Bank Cler erhöht und damit die Voraussetzung für die strategischen Wachstumsambitionen geschaffen. Der Jahresgewinn erhöhte sich auf 44,0 Mio. CHF (+0,8%). «Das Geschäftsjahr 2025 ist eines der erfolgreichsten unserer Bank.

Wir konnten das Kundenvermögen und Hypothekarvolumen im Kerngeschäft ausbauen. Dies ist vor allem Ausdruck des Vertrauens

unserer Kundinnen und Kunden in die Bank Cler.»



Samuel Meyer, CEO Bank Cler Wachstum im Kerngeschäft

Die Bank Cler wächst in ihrem Kerngeschäft weiter und bleibt eine verlässliche Finanzpartnerin für ihre Kundinnen und Kunden. Sowohl das Kundenvermögen (+3,5%) als auch das Hypothekarvolumen (+2,9%) im Geschäft mit Privatkunden konnten gesteigert werden. Die Kompetenz der Bank im Anlagegeschäft bleibt weiterhin stark nachgefragt. So verzeichnete die Bank beim Abschluss neuer Vermögensverwaltungsmandate (+33,1%) sowie bei Investitionen in die Anlagelösung Bank Cler (+4,8%) hohe Wachstumsraten. Das im Frühjahr 2024 lancierte Sparkonto Zak verzeichnete per 31.12.2025 ein erfreuliches Volumen von über 265 Mio. CHF. Die Zahl der Zak-User wächst kontinuierlich und ist innerhalb eines Jahres erneut um über 10 000 auf über 80 000 gestiegen.



Zinsergebnis 9% über dem Vorjahr

Der Geschäftsertrag liegt mit 264,8 Mio. CHF um 17,0 Mio. CHF (+6,9%) über dem Wert des Vorjahres. Mit einem Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft in Höhe von 206,2 Mio. CHF (+9,0%) erzielt die Bank ein hervorragendes Zinsergebnis. Dies ist vor allem auf die klare Positionierung im Hypotheken- und Einlagengeschäft sowie die vorausschauende Steuerung der Bilanzstruktur zurückzuführen. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft liegt mit 45,3 Mio. CHF um 0,5 Mio. CHF (+1,2%) über dem Vorjahr. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft, der sich im Wesentlichen aus dem Devisengeschäft der Kundinnen und Kunden ergibt, liegt mit 8,5 Mio. CHF um 0,3 Mio. CHF (+4,1%) über dem Ergebnis des Vorjahres.



Investitionen in kundenfreundliche Angebote und die Vertriebskanäle

Sowohl in den Geschäftsstellen, beim telefonischen Kontakt als auch bei der Nutzung digitaler Angebote steht das positive Kundenerlebnis im Fokus. Hierzu gehören eine hohe Service- und Beratungsqualität, einfache und verständliche Angebote sowie nutzerfreundliche Self-Service-Angebote. Das E- und Mobile-Banking sowie die Neobanking-App Zak werden hierzu fortlaufend an die Kundenbedürfnisse angepasst und die Geschäftsstelle Urania in Zürich nach dem Umbau in diesem Jahr neu eröffnet. Zudem wurde 2025 die bankeigene Twint-Lösung implementiert und Kunden haben die Möglichkeit, von einem kostenlosen Basisangebot, bestehend aus Privatkonto und Visa-Debitkarte, zu profitieren. Ebenso wurde 2025 die Lancierung von Zak Invest vorbereitet, welche Mitte Januar 2026 umgesetzt wurde Um das Kundenerlebnis und die Beratungsqualität kontinuierlich zu verbessern, investiert die Bank Cler laufend in die Aus- und Weiterentwicklung der Mitarbeitenden und Führungskräfte sowie in die IT-Infrastruktur und deren Sicherheit.



Weitere Stärkung der Kapitalbasis

Die Bank Cler konnte ihre Eigenmittel weiter stärken, ist solide finanziert und verfügt über stabile Eigenmittel- und Liquiditätskennzahlen. Das qualitativ hochwertige und auf den Wohnbau fokussierte Hypothekarportfolio wird mehrheitlich über stabile Kundengelder und Pfandbriefdarlehen refinanziert. Während die Hypotheken bei den Privatkunden ausgebaut werden konnten, fand bei den Immobilienkunden ein selektiver Abbau von nicht strategiekonformen Finanzierungen statt. Im Geschäftsjahr 2025 führt dies zu einer Reduktion der Hypothekarforderungen um 0,5 Mrd. CHF (- 2,8%). Nach Rückzahlung der Additional-Tier-1-Anleihe verfügt die Bank Cler weiterhin über eine Gesamtkapitalquote in Höhe von 19,1%, die deutlich über der regulatorischen Eigenmittelzielgrösse von 13,9% liegt.



Diszipliniertes Kostenmanagement, erfolgreiche Prozessoptimierungen und die konsequente Fokussierung auf das Kerngeschäft haben zu einem reduzierten Geschäftsaufwand (-2,0 Mio. CHF, -1,3%) geführt. Der Geschäftserfolg als massgebliche Kenngrösse für die operative Leistung liegt bei 96,4 Mio. CHF (+21,3%). Im Ergebnis resultiert ein Jahresgewinn von 44,0 Mio. CHF (+0,8%).



Dieses gute Ergebnis ermöglicht der Bank Cler eine weitere Stärkung ihrer Kapitalbasis.



Ausblick: Geschäftserfolg und Gewinn auf Vorjahresniveau erwartet

In einem anhaltend anspruchsvollen Umfeld rechnet die Bank Cler für das Geschäftsjahr 2026 mit einer stabilen Entwicklung und einem Geschäftserfolg und Gewinn auf Vorjahresniveau. Weitere Auskünfte erteilt:

Die Bank Cler AG ist eine Schweizer Bank mit Hauptsitz in Basel, die ihr Angebot auf die Bedürfnisse von Privat- und Immobilienkunden sowie auf Vermögende Privatkunden ausrichtet. «Cler» kommt aus dem Rätoromanischen und steht für klar, hell, deutlich. Der Name ist Programm, deshalb lautet die Vision: «Jeden Tag schaffen wir finanzielle Klarheit - mit verständlicher Beratung und smarten Lösungen.». Die Bank Cler ist in allen Sprachregionen mit Geschäftsstellen vertreten. Zudem hat sie mit «Zak» die erste Schweizer Neobanking-App auf den Markt gebracht. Zak bietet im Vergleich zu anderen Neobanken direkten Zugang zu einer persönlichen Beratung und Support sowie Zugang zu den gesamten Angeboten und Dienstleistungen der Bank Cler. Die Bank Cler ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Basler Kantonalbank.

Auf der Website www.cler.ch sind Medienmitteilungen ( direkter Link ) sowie aktuelle Informationen ab Publikationsdatum abrufbar. Diese beinhalten unter anderem weitere Angaben zur Geschäftstätigkeit und -entwicklung.

