Die Bank Cler blickt auf ein sehr gutes Geschäftsjahr 2025 zurück, dem erfolgreichsten der Strategieperiode 2022-2025. Der Geschäftserfolg konnte deutlich um 16,9 Mio. CHF auf 96,4 Mio. CHF (+21,3%) gesteigert werden. Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft in Höhe von 206,2 Mio. CHF übertrifft das Vorjahr um 9,0%, die Kundenvermögen (+3,5%) sowie Hypothekarforderungen (+2,9%) für Privatkunden konnten weiter gesteigert werden. Durch das starke operative Ergebnis wird die Kapitalbasis gestärkt, die Sicherheit und Stabilität der Bank Cler erhöht und damit die Voraussetzung für die strategischen Wachstumsambitionen geschaffen. Der Jahresgewinn erhöhte sich auf 44,0 Mio. CHF (+0,8%).
Wachstum im Kerngeschäft
Um das Kundenerlebnis und die Beratungsqualität kontinuierlich zu verbessern, investiert die Bank Cler laufend in die Aus- und Weiterentwicklung der Mitarbeitenden und Führungskräfte sowie in die IT-Infrastruktur und deren Sicherheit.
