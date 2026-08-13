Anfang Juli fand unsere traditionelle Medienkonferenz mit dem Ausblick auf das zweite Halbjahr statt. Unsere Hauptbotschaft war die bemerkenswerte Resilienz der Schweizer Wirtschaft - trotz geopolitischer Spannungen, des Krieges zwischen den USA und Iran, der durch den Golfkrieg ausgelösten Ölkrise, des weiterhin schwelenden Zollkonflikts, technologischer Umbrüche und einem hohen Mass an Unsicherheit. von Fredy Hasenmaile, Raiffeisen Chefökonom Von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab