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MLP SE: 'H1 2026: MLP erzielt neue Höchststände bei Erlösen und Ergebnis'



13.08.2026 / 07:34 CET/CEST

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H1 2026: MLP erzielt neue Höchststände bei Erlösen und Ergebnis H1 2026: Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) der Gruppe steigt deutlich auf 60,4 Mio. Euro (H1 2025: 42,7 Mio. Euro) - Gesamterlöse erreichen 583 Mio. Euro (H1 2025: 529 Mio. Euro)

Starkes Erlöswachstum in den Leistungsbereichen Absicherung (+12 %) und Vermögen (+11 %), höhere Erlöse auch im Leistungsbereich Vorsorge (+3 %)

Zentrale Bestandskennzahlen für die zukünftige Erlösentwicklung auf neue Höchstwerte gesteigert: MLP Gruppe erreicht beim betreuten Vermögen 68,8 Mrd. Euro (31. Dezember 2025: 65,9 Mrd. Euro) und beim verwalteten Prämienvolumen in der Sachversicherung 865 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 809 Mio. Euro)

MLP bestätigt EBIT-Prognose von 100 bis 110 Mio. Euro für 2026

Mittelfristplanung 2028 bekräftigt: Fortsetzung des Wachstumskurses auf EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen - strategisch angelegte Potenzialerschließung in der Beratung von Familienkunden, gezielter Ausbau des Firmenkundengeschäfts sowie Multi Asset-Ansatz bei institutionellen und vermögenden Privatkunden; erfolgsabhängige Vergütungen bei FERI nur in geringem Umfang in Planung berücksichtigt Wiesloch, 13. August 2026 - Die MLP Gruppe hat im ersten Halbjahr 2026 einen neuen Höchststand sowohl bei den Gesamterlösen als auch beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreicht und somit ihren Wachstumskurs fortgesetzt. MLP realisiert damit die weitreichenden Potenziale aus der breiten und strategisch verzahnten Aufstellung der Gruppe. Das Unternehmen steigerte die Gesamterlöse deutlich auf 583 Mio. Euro (H1 2025: 529 Mio. Euro) und das EBIT auf 60,4 Mio. Euro (H1 2025: 42,7 Mio. Euro). Insbesondere im zweiten Quartal konnte MLP - wie bereits per Ad hoc-Mitteilung am 29. Juli 2026 kommuniziert - gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres deutlich zulegen und erreichte ein EBIT von 19,1 Mio. Euro (Q2 2025: 4,9 Mio. Euro). Mit Blick auf das gesamte erste Halbjahr erreichte die MLP Gruppe ein starkes Erlöswachstum in den Leistungsbereichen Absicherung und Vermögen. MLP profitierte dabei vor allem von einem deutlich gesteigerten Sachversicherungsgeschäft mit Firmen- und Privatkunden sowie von deutlich höheren Erlösen im Vermögensmanagement. Die MLP Gruppe konnte zudem die für die zukünftige Erlösentwicklung bedeutsamen zentralen Bestandskennzahlen auf neue Höchstwerte steigern. Sie erreichten beim betreuten Vermögen 68,8 Mrd. Euro (31. Dezember 2025: 65,9 Mrd. Euro) und beim verwalteten Prämienvolumen in der Sachversicherung 865 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 809 Mio. Euro). Die MLP Gruppe bestätigt die aktuelle EBIT-Prognose von 100 bis 110 Mio. Euro für 2026. Zugleich bekräftigt die MLP Gruppe erneut ihre Planung, bis Ende des Jahres 2028 ein EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen zu erreichen. Erfolgsabhängige Vergütungen bei FERI sind in Prognose und Planung nur in geringem Umfang berücksichtigt. "Der Erfolg der MLP Gruppe ist vor allem das Ergebnis der kontinuierlichen und sehr gezielten Weiterentwicklung der vergangenen Jahre. Wir haben das Unternehmen deutlich breiter aufgestellt und die einzelnen Bereiche strategisch so miteinander verzahnt, dass sie sich gegenseitig verstärken. Gleichzeitig haben wir in Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Ausbildung, Qualität und Innovationen weiter investiert. Unsere Investitionen zahlen sich zunehmend aus. Dabei wird deutlich erkennbar, dass wir erst begonnen haben, unser Potenzial zu realisieren. Und unsere Digitalstrategie mit Fokus auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz setzen wir in der gesamten MLP Gruppe mit hoher Geschwindigkeit und zugleich stets verantwortungsbewusst um", sagt Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der MLP SE. Gesamterlöse auf neuen Höchststand von 583 Mio. Euro gesteigert Die Gesamterlöse steigerte die MLP Gruppe im ersten Halbjahr 2026 um 10 Prozent und erreichte einen neuen Höchststand bei 583 Mio. Euro (H1 2025: 529 Mio. Euro). Das stärkste Erlöswachstum (+12 %) erzielte die Gruppe im Leistungsbereich Absicherung auf 155 Mio. Euro (H1 2025: 139 Mio. Euro). Hier konnte das Unternehmen die Erlöse aus dem Sachversicherungsgeschäft mit Firmen- und Privatkunden infolge des erneut starken Wachstums beim verwalteten Prämienvolumen deutlich steigern. Ein ähnlich starkes Wachstum erreichte die MLP Gruppe zudem im Leistungsbereich Vermögen (+11 %) auf 270 Mio. Euro (H1 2025: 244 Mio. Euro). Hier profitierte das Unternehmen von deutlich gesteigerten Erlösen im Vermögensmanagement, resultierend sowohl aus dem erneut stark gewachsenen betreuten Vermögen als auch aus erfolgsabhängigen Vergütungen. Letztere fallen im Zuge der Wertentwicklung von Anlagekonzepten an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam. Der Leistungsbereich Vorsorge (+3 %) wuchs auf 133 Mio. Euro (H1 2025: 130 Mio. Euro), mit leicht höheren Erlösen sowohl aus der Altersvorsorge als auch aus der Krankenversicherung. Auch im Leistungsbereich Sonstiges (+5 %) stiegen die Erlöse und erreichten rund 5 Mio. Euro (H1 2025: rund 5 Mio. Euro). Höchstwerte bei zentralen Bestandskennzahlen Auch bei den für die zukünftige Erlösentwicklung bedeutsamen Bestandskennzahlen hat die MLP Gruppe zum Stichtag 30. Juni 2026 neue Höchststände erreicht: Das betreute Vermögen konnte das Unternehmen auf 68,8 Mrd. Euro (31. Dezember 2025: 65,9 Mrd. Euro) und das verwaltete Prämienvolumen in der Sachversicherung auf 865 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 809 Mio. Euro) steigern. EBIT erreicht neuen Höchststand von 60,4 Mio. Euro Die MLP Gruppe hat in den ersten sechs Monaten 2026 ein EBIT von 60,4 Mio. Euro erreicht (H1 2025: 42,7 Mio. Euro). Hintergrund ist die sehr positive Erlösentwicklung bei gleichzeitig fortgesetztem konsequenten Kostenmanagement. Insbesondere im zweiten Quartal konnte MLP gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres deutlich zulegen und erreichte ein EBIT von 19,1 Mio. Euro (Q2 2025: 4,9 Mio. Euro). Die EBIT-Entwicklung im zweiten Quartal 2026 wurde insbesondere durch einen höheren Bestand des betreuten Vermögens, höhere erfolgsabhängige Vergütungen sowie ein verbessertes Zinsergebnis beeinflusst. Prognose 2026 bestätigt und Mittelfristplanung 2028 bekräftigt Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt MLP die EBIT-Prognose von 100 bis 110 Mio. Euro und geht von einer Fortsetzung des etablierten Wachstumskurses aus, der sich im ersten Halbjahr bereits eindrucksvoll in den Zahlen widerspiegelte. Zugleich bekräftigt die MLP Gruppe erneut ihre Planung, bis Endes des Jahres 2028 ein EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen zu erreichen. Dabei sollen die strategisch angelegte Potenzialerschließung in der Beratung von Familienkunden, der gezielte Ausbau des Firmenkundengeschäfts sowie der Multi Asset-Ansatz bei institutionellen und vermögenden Privatkunden zu Wachstum in allen Leistungsbereichen - Vermögen, Vorsorge und Absicherung - führen. Erfolgsabhängige Vergütungen sind sowohl in der Prognose als auch in der Planung nur in geringem Umfang berücksichtigt. In der Mittelfristplanung ist ein deutlicher Anstieg der zentralen Bestandskennzahlen auf 75 bis 81 Mrd. Euro beim betreuten Vermögen und auf 1,0 bis 1,1 Mrd. Euro beim verwalteten Bestand in der Sachversicherung bis Ende 2028 eingeplant, getrieben durch die geplante weitere Erschließung der Potenziale in der MLP Gruppe. "Für das Gesamtjahr 2026 haben wir uns nach den guten Ergebnissen des ersten Halbjahres eine ausgezeichnete Position erarbeitet, unsere EBIT-Prognose zu erreichen. Unsere strategischen Schwerpunkte - Asset-Wachstum und Ausbau Firmenkundengeschäft - treiben wir gezielt voran. Hinzu kommt die aktuelle Reform der privaten Altersvorsorge, wodurch unsere Beraterinnen und Berater nochmals verstärkt als Gesprächspartner unserer Kundinnen und Kunden gefordert werden. Nicht zuletzt wirkt der kundenzentrierte Einsatz von Künstlicher Intelligenz zusätzlich unterstützend. Entsprechend liegen wir auch bei unserer Mittelfristplanung 2028 auf Kurs", sagt Reinhard Loose, Finanzvorstand der MLP SE. Wichtige Kennzahlen im Überblick MLP Konzern (in Mio. Euro) 6M 2026 6M 2025 Veränd. in % Umsatzerlöse 563,8 517,7 +9 Leistungsbereich Vermögen 270,3 244,2 +11 Leistungsbereich Vorsorge 133,2 129,9 +3 Leistungsbereich Absicherung 155,3 138,8 +12 Leistungsbereich Sonstiges 4,9 4,7 +5 Sonstige Erträge 19,6 11,3 +73 Gesamterlöse 583,4 529,1 +10 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 60,4 42,7 +41 Ergebnis vor Steuern (EBT) 59,6 41,8 +43 Konzernergebnis 42,0 28,9 +45 Ergebnis je Aktie (verwässert/unverwässert) in Euro 0,39 0,26 +47 Familienkunden 599.800 596.100* +1 Firmen- und institutionelle Kunden 27.500 27.400* +0 Kundenberater 2.166 2.136* +1

*zum 31. Dezember 2025 MLP Konzern (in Mio. Euro) Q2 2026 Q2 2025 Veränd. in % Umsatzerlöse 256,7 223,4 +15 Leistungsbereich Vermögen 144,3 119,5 +21 Leistungsbereich Vorsorge 69,5 65,6 +6 Leistungsbereich Absicherung 41,2 36,7 +12 Leistungsbereich Sonstiges 1,8 1,6 +11 Sonstige Erträge 11,9 5,0 +135 Gesamterlöse 268,6 228,4 +18 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 19,1 4,9 +290 Ergebnis vor Steuern (EBT) 18,3 4,2 +337 Konzernergebnis 12,2 1,3 +852 Ergebnis je Aktie (verwässert/unverwässert) in Euro 0,11 0,01 +875

Definitionen der Kennzahlen finden Sie auf unserer Website: https://mlp-se.de/investoren/mlp-aktie/kennzahlen/ Über MLP Die MLP Gruppe ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte - und Kunden können bessere Finanzentscheidungen treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere Finanzdienstleister. Deutschland.Immobilien - Immobilienplattform für Kunden und Finanzberater

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- Risikomanager für Versicherung und Vorsorge für mittelständische Unternehmen TPC - Benefit Experten Netzwerk für Unternehmen

Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche Werte für Kunden, für das Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für rund 599.800 Privat- und rund 27.500 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 68,8 Mrd. Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 865 Mio. Euro.



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