Gland - Swissquote hat im ersten Semester 2026 unter der Schwäche im Markt mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen gelitten. Die Erholung dürfte noch etwas dauern, daher senkt die Onlinebank ihre Jahresziele. Der Nettoertrag stieg in der ersten Jahreshälfte um 1,7 Prozent auf 364,2 Millionen Franken und damit deutlich schwächer als erwartet. Zwar hätten die meisten Ertragsbereiche zugelegt, schreibt Swissquote in einer Mitteilung vom Donnerstag. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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