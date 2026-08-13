Zürich - Zement gehört zu den am meisten nachgefragten Baumaterialien unserer Zeit. Weltweit werden jährlich rund vier Milliarden Tonnen davon produziert. Die Herstellung von Zement ist energieintensiv, und während des Verfahrens entstehen Treibhausgase - vor allem bei der thermischen Zersetzung von Kalkstein, dem wichtigsten natürlichen Rohstoff für Zement. ETH-Forschende zeigen in einer neuen Studie, dass diese Emissionen stark gesenkt werden könnten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab