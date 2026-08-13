Basel - Die Basler Kantonalbank (BKB) hat im ersten Semester 2026 den Gewinn deutlich verbessert. Neben einem höheren Zinserfolg trugen dabei das weitere Wachstum im Vermögensverwaltungsgeschäft aber auch ein unterdurchschnittlicher Kostenanstieg bei. Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis stieg gegenüber dem Vorjahr um 13,8 Prozent auf 158,3 Millionen Franken, wie das Nordwestschweizer Staatsinstitut am Donnerstag mitteilte. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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