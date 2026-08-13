Teheran - Der Iran hat Äusserungen von Präsident Donald Trump widersprochen, wonach die USA die Kontrolle über die Strasse von Hormus hätten. Die wiederholten Behauptungen und Posts von US-Amtsträgern zur Aufhebung der Blockade der Strasse von Hormus änderten nichts an der Realität, erklärte Irans neue Behörde für die Meerenge (PGSA) auf der Plattform X. «Die Strasse von Hormus bleibt blockiert und wird erst wieder geöffnet, wenn die Bedingungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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