Weinfelden - Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) hat im ersten Halbjahr 2026 operativ deutlich besser als im Vorjahr abgeschnitten und unter dem Strich etwas mehr verdient. Das Jahresziel wird bestätigt. Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung nahm um 9,2 Prozent auf 123,5 Millionen Franken zu, wie die TKB am Donnerstag mitteilte. Weil deutlich höhere Reserven für allgemeine Bankrisiken (34 Mio vs. 25 Mio) gebildet wurden, resultierte unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab