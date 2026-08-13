Die Intel-Aktie musste diese Woche zunächst einen Rückschlag wegstecken. Eine milliardenschwere Kapitalerhöhung kam bei Anlegern erstmal gar nicht gut an. Inzwischen dreht die Stimmung aber wieder und einige Analysten sehen in dem Schritt sogar ein positives Signal für Intels Comeback. 20 Milliarden US$ sorgen erstmal für Druck Intel hatte zu Wochenbeginn angekündigt, über die Ausgabe neuer Aktien zunächst 15 Milliarden US$ einsammeln zu wollen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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