Die geprüften Halbjahreszahlen 2026 könnten für die angeschlagene Evotec-Aktie zum wichtigen Wendepunkt werden. Nach der deutlichen Prognosekürzung im Juli hat sich der Kurs zuletzt stabilisiert und liegt gut 20% über dem Jahrestief. Rückenwind kam zudem von Hochstufungen durch drei Analystenhäuser, während Goldman Sachs seinen Stimmrechtsanteil auf 13,71% erhöhte. Chartanalyse zur Evotec-Aktie Die Evotec-Aktie befindet sich seit ca. 5 Jahren in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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