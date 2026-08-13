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WKN: A0JL31 | ISIN: AT0000A00XX9 | Ticker-Symbol: P4N
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Kunststoffe/Verpackungen
Aktienmarkt
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POLYTEC HOLDING AG Chart 1 Jahr
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Dow Jones News
13.08.2026 08:21 Uhr
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PTA-AFR: POLYTEC HOLDING AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

DJ PTA-AFR: POLYTEC HOLDING AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG

POLYTEC HOLDING AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG

Hörsching (pta000/13.08.2026/07:46 UTC+2) - POLYTEC HOLDING AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresbericht 2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.polytec-group.com/investor-relations/publikationen Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Kurzbeschreibung: POLYTEC GROUP steigert Profitabilität im ersten Halbjahr 2026 deutlich

(Ende)

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Aussender:      POLYTEC HOLDING AG 
           Polytec-Straße 1 
           4063 Hörsching 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Paul Rettenbacher 
Tel.:         +43 7221 701 292 
E-Mail:        paul.rettenbacher@polytec-group.com 
Website:       www.polytec-group.com 
ISIN(s):       AT0000A00XX9 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786599960794 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 01:46 ET (05:46 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.