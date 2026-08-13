DJ PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: POLYTEC GROUP steigert Profitabilität im ersten Halbjahr 2026 deutlich

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

POLYTEC HOLDING AG: POLYTEC GROUP steigert Profitabilität im ersten Halbjahr 2026 deutlich

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Hörsching (pta000/13.08.2026/07:50 UTC+2)

. * EBIT legt um 47 % auf EUR 8,3 Mio. zu - EBIT-Marge steigt auf 2,9 %

* Ergebnis nach Steuern mehr als verdreifacht auf EUR 4,7 Mio.

* Nettoverschuldung gegenüber Juni 2025 um 43 % reduziert

* Ausbau des Non-Automotive-Geschäfts schreitet voran

* Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

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Die POLYTEC GROUP hat im ersten Halbjahr 2026 ihre Profitabilität deutlich verbessert und damit den erfolgreichen operativen Turnaround weiter gefestigt. Trotz des erwarteten Umsatzrückgangs infolge der gezielten Optimierung des Produkt- und Produktionsportfolios konnten sämtliche wesentlichen Ergebniskennzahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert werden.

Der Konzernumsatz belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 287,4 Mio. und lag damit um 19,6 % unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang war im Wesentlichen auf die Veräußerung der Aktivitäten in Großbritannien zum Jahresende 2025 sowie die Schließung des Werks Weierbach in Deutschland Ende April 2026 zurückzuführen.

Gleichzeitig verbesserte die POLYTEC GROUP ihre Ergebnisqualität deutlich. Das EBITDA erhöhte sich um 7,0 % auf EUR 22,6 Mio., die EBITDA-Marge stieg von 5,9 % auf 7,9 %. Das EBIT legte um 47 % auf EUR 8,3 Mio. zu; die EBIT-Marge verbesserte sich von 1,6 % auf 2,9 %. Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich von EUR 1,5 Mio. auf EUR 5,6 Mio., das Ergebnis nach Steuern von EUR 1,4 Mio. auf EUR 4,7 Mio. Das Ergebnis je Aktie erreichte EUR 0,21 nach EUR 0,06 im ersten Halbjahr 2025.

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Bilanz weiter gestärkt

Auch die Bilanzkennzahlen entwickelten sich positiv. Zum 30. Juni 2026 lag die Eigenkapitalquote trotz der im Juni erfolgten Dividendenausschüttung von insgesamt EUR 4,4 Mio. bei 50,1 % und damit um 3,9 Prozentpunkte über dem Wert zum Jahresende 2025.

Die Nettoverschuldung reduzierte sich gegenüber Ende Juni 2025 um 43 % beziehungsweise EUR 22,5 Mio. auf EUR 29,6 Mio. Gleichzeitig verbesserte sich der ROCE deutlich von 2,2 % auf 9,0 %. Zum Halbjahresende verfügte die POLYTEC GROUP über liquide Mittel von mehr als EUR 34 Mio.

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Non-Automotive als Wachstumstreiber

Parallel zur weiteren Optimierung des Automotive-Geschäfts treibt POLYTEC den Ausbau der Smart Plastic Applications konsequent voran. Ziel ist es, den Umsatzanteil des Non-Automotive-Geschäfts mittelfristig - innerhalb der kommenden zwei bis drei Jahre - auf rund 30 % des Konzernumsatzes zu erhöhen.

Die Projektpipeline umfasst Anwendungen unter anderem in den Bereichen Mehrweg-, Bau und Industrielogistik. Einige Projekte haben zuletzt die nächste Reifestufe erreicht. Ein Beispiel ist BOOXit, eine intelligente und vernetzte Logistiklösung, bei der POLYTEC als Industrialisierungspartner und exklusiver Lieferant fungiert.

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Ausblick 2026 bestätigt

Der Vorstand bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Erwartet wird weiterhin ein Konzernumsatz zwischen EUR 560 Mio. und EUR 590 Mio. Trotz des gegenüber dem Vorjahr niedrigeren Umsatzniveaus soll die Ergebnissituation stabil bis leicht verbessert werden. Für das Gesamtjahr strebt POLYTEC eine EBIT-Marge von rund 3 % an.

Mit einer deutlich verbesserten Profitabilität, einer soliden Bilanz und dem konsequenten Aufbau des Non-Automotive-Geschäfts sieht sich die POLYTEC GROUP gut positioniert, um auf einer schlankeren und profitableren Basis nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Das Management der POLYTEC Holding AG blickt zuversichtlich in die Zukunft, weist jedoch darauf hin, dass das Erreichen dieses Ausblicks diversen Unsicherheiten unterliegt.

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Der Halbjahresfinanzbericht der POLYTEC Holding AG zum Stichtag 30. Juni 2026 ist auf der Website des Unternehmens unter Investor Relations, Publikationen zum Download bereitgestellt.

https://www.polytec-group.com/investor-relations/publikationen

(Ende)

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Aussender: POLYTEC HOLDING AG Polytec-Straße 1 4063 Hörsching Österreich Ansprechpartner: Paul Rettenbacher Tel.: +43 7221 701 292 E-Mail: paul.rettenbacher@polytec-group.com Website: www.polytec-group.com ISIN(s): AT0000A00XX9 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786600200796 ]

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August 13, 2026 01:51 ET (05:51 GMT)