DJ PTA-AFR: Addiko Bank AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Addiko Bank AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Wien (pta000/13.08.2026/07:50 UTC+2) - Addiko Bank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.addiko.com/de/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Kurzbeschreibung: Halbjahresbericht 2026
(Ende)
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August 13, 2026 01:51 ET (05:51 GMT)