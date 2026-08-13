Zürich - Das Biotechunternehmen Kuros hat ein starkes erstes Halbjahr hinter sich. So wurde der Umsatz deutlich gesteigert und auch unter dem Strich steht nun ein Gewinn. Am Ausblick hält das Unternehmen fest. Konkret legte der Umsatz im ersten Semester 2026 um 45 Prozent auf 92,4 Millionen US-Dollar zu. Mit diesem Umsatzwachstum ist Kuros auf gutem Weg, das eigene Ziel für 2026 - ein Umsatzplus von mindestens 35 Prozent - zu erreichen. Bei den Einnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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