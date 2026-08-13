Glarus - Die Glarner Kantonalbank (GLKB) hat im ersten Semester 2026 den Taucher des Vorjahres wieder wettgemacht. Dies ist der deutlichen Verbesserung im wichtigen Zinsengeschäft zu verdanken. Auch das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft lief besser. In den ersten sechs Monaten konnte die Bank die Einnahmen deutlich steigern. So erhöhte sich der Betriebsertrag um 11,2 Prozent auf 52,6 Millionen Franken, wie das Institut am Donnerstag in einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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