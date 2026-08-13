Baar - Der Pharmazulieferer Polypeptide hat geliefert wie versprochen. Die am Donnerstag vorgelegten Halbjahreszahlen 2026 entsprechen den bereits vor wenigen Wochen kommunizierten Werten, als ein Übernahmeangebot durch Samsung Biologics angekündigt wurde. Auf die Transaktion geht der Konzern in dem Communiqué zu den Zahlen indes nicht ein. Demnach gilt weiterhin: Polypeptide hat im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz um knapp 42 Prozent auf 236,6 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab