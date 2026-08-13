© Foto: Dall-ECerebras hat neue Quartalszahlen vorgelegt. Der schwächer als erwartete Umsatz belastet trotz angehobener Prognose und lässt die Aktie über 16 Prozent abstürzen. Die Aktie von Cerebras Systems ist nach Vorlage des zweiten Quartalsberichts seit dem IPO im Mai im nachbörslichen Handel um 16,43 Prozent auf 219 US-Dollar eingebrochen. Obwohl der KI-Chiphersteller seine Prognose für das Gesamtjahr sogar angehoben hat viel der Blick mehr auf den schwächer als erwarteten Umsatz und den hohen Nettoverlust. Cerebras hebt Jahresprognose an Für das laufende Quartal erwartet Cerebras einen Kernumsatz zwischen 214 und 216 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig schraubte das Management seine Prognose für das …
Enthaltene Werte: US0079031078,US15675D1037Den vollständigen Artikel lesen
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