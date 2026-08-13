AMD hat mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen, der Kurs reagierte darauf bislang aber nur moderat. Charttechnisch bleibt die Aktie seit dem Juni-Hoch in einer Konsolidierung zwischen zwei wichtigen Zonen gefangen. Starke Zahlen, verhaltene Kursreaktion AMD hat am 4. August Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorgelegt, die deutlich über den Erwartungen lagen. Der Gewinn je Aktie kletterte von 0,54 auf 1,38 US$, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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