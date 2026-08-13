EQS-News: Travelex Issuerco 2 Plc
/ Key word(s): Miscellaneous
Travelex Issuerco 2 Plc
Q2 2026 Results
Travelex Issuerco 2 Plc
13 August 2026
Travelex Issuerco 2 Plc ("Travelex" or the "Company")
13 August 2026
Travelex Q2 2026 Results
The Company reports results for the quarter ended 30 June 2026 for Travelex International Limited and its subsidiaries (the 'Group'), a global travel money provider and wholesale banknote supplier:
Disclaimer:
These Q2 2026 Results are preliminary and reflect management's current view of the Group's quarterly performance. They are unaudited.
Enquiries:
Travelex
For investor-related queries:
Victoria.Benis-Lonsdale@travelex.com
For other enquiries:
Press@travelex.com
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13.08.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|Travelex Issuerco 2 Plc
|8 Sackville Street
|W1S 3DG London
|United Kingdom
|Phone:
|+44(0)7584336458
|E-mail:
|Victoria.benis-lonsdale@travelex.com
|Internet:
|https://www.travelex-corporate.com/
|ISIN:
|XS3194920XXX, XS3194920XXX
|Listed:
|Vienna Stock Exchange
|LEI Code:
|213800X5CA5ZLTI55177
|EQS News ID:
|2382010
|End of News
|EQS News Service
2382010 13.08.2026 CET/CEST