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Schweizer Electronic AG beschließt Wechsel vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale



13.08.2026 / 09:05 CET/CEST

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Schweizer Electronic AG beschließt Wechsel vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale Schramberg, 13. August 2026 - Der Vorstand der Schweizer Electronic AG hat heute beschlossen, den Wechsel der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft vom regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und an der Börse Stuttgart in das Freiverkehrssegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse vorzubereiten und hierfür die erforderlichen Anträge zu stellen. Scale ist ein Segment des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse mit zusätzlichen und umfangreichen Transparenzanforderungen. Nach Vollzug des Segmentwechsels werden die Aktien der Schweizer Electronic AG weiterhin über Xetra und weitere Freiverkehrsplattformen handelbar sein. Der Vorstand beabsichtigt, bei der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Stuttgart den Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt zu beantragen und parallel dazu die Einbeziehung der Aktien in das Segment Scale zu veranlassen, vorbehaltlich der Erfüllung sämtlicher hierfür maßgeblichen Voraussetzungen. Mit dem Segmentwechsel verfolgt die Gesellschaft das Ziel, den mit der Notierung im regulierten Markt verbundenen regulatorischen und administrativen Aufwand einschließlich der damit verbundenen Kosten zu reduzieren und ihre Kapitalmarktpräsenz an der Frankfurter Wertpapierbörse aufrechtzuerhalten.

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