München (ots) -Das Konsumbarometer 2026 von Consors Finanz zeigt: Die Generation 60+ gönnt sich bewusst mehr Komfort und Lebensqualität - achtet dabei aber genau auf Preis und Qualität und investiert gezielt in Gesundheit, Fitness und gesellschaftliche Teilhabe.Für einen Großteil der Generation 60+ in Europa und Deutschland steht Konsum vor allem für Lebensqualität. Wie die Verbraucherstudie von Consors Finanz (https://www.consorsfinanz.de/studien/konsumbarometer) zeigt, empfinden 88 Prozent der Senior:innen Konsum als Mittel, um sich Komfort zu ermöglichen. Noch deutlicher wird es in Deutschland: 93 Prozent (EU 91 Prozent) gönnen sich bewusst ab und zu etwas. Gleichzeitig bleibt der Preis für viele ein entscheidender Faktor für den Zugang zu Konsum: 80 Prozent der europäischen und 88 Prozent der deutschen Senior:innen wollen keine unnötigen Ausgaben tätigen.Konsum für mehr Lebensqualität, Fitness und TeilhabeNeben den klassischen Lebenshaltungskosten wie Lebensmittel und Wohnen investiert die Generation 60+ gezielt in ihre Gesundheit, Freizeit und mediale Teilhabe. So verbringen nach eigenen Angaben 77 Prozent der deutschen Senior:innen (EU: 70 Prozent) viel Zeit mit Freizeitaktivitäten. Rund 40 Prozent der Befragten in Deutschland wollen diese so lange wie möglich aktiv ausüben.Die wichtigsten Zahlen im Überblick- Sport und Gesundheit: Körperlich und geistig gesund zu bleiben, gehört zu den wichtigsten Zielen der Generation 60+ - entsprechend hoch ist ihr Engagement in Vereinen, Initiativen und im Sport. Rund vier von zehn Menschen über 60 Jahren in Europa gehören einem Verein oder einer Initiative an. In Deutschland sind zudem 20 Prozent Mitglied in einem Sportklub - deutlich mehr als der europäische Durchschnitt von 16 Prozent. Zusätzlich nutzen 18 Prozent bereits digitale Geräte und Apps für Gesundheit und Fitness (EU: 15 Prozent).- Reisen und Wochenendausflüge: 22 Prozent der deutschen Generation 60+ reisten in den letzten zwölf Monaten mindestens dreimal, 37 Prozent ein- bis zweimal (EU: 29 bzw. 4 von 10). 41 Prozent waren dagegen gar nicht unterwegs (EU: 32 Prozent).- Medienkonsum: 36 Prozent der deutschen Senior:innen (EU: 42 Prozent) haben ein Abo für eine Video-Streaming-Plattform, 20 Prozent (EU: 32 Prozent) für einen TV-Kanal. 33 Prozent halten zudem an einem Zeitschriften- oder Presseabo fest."Unsere Studie zeigt, dass für die Generation 60+ Lebensqualität und Preisbewusstsein kein Widerspruch sein muss. Sie ist eine Generation, die möglichst lange gesund und aktiv am Leben teilhaben möchte. Auch für die Zukunft werden Konsumausgaben rund um die Themen Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe für diese Zielgruppe von zentraler Bedeutung sein." Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions, Consors FinanzWeitere Informationen- Unabhängig, kaufkräftig, unterschätzt: die Macht der älteren Konsument:innen - Konsumbarometer 2026 (https://www.consorsfinanz.de/presse/pressemitteilungen/2026/unabhaengig-kaufkraeftig-unterschaetzt-die-macht-der-aelteren-konsument/innen)- Vollständige Studie in Englisch (https://cdn0.scrvt.com/948347fad0a6500ad8e86915cd6bf4fd/47b6027858a4025f/003cbc4721b9/Konsumbarometer_2026_Consors_Finanz.pdf)- Interview mit Experten Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions (https://youtu.be/-1aGkyHeS_A)- Grafiken (https://www.consorsfinanz.de/studien/konsumbarometer/alle-grafiken)Über die StudieDie Verbraucherstudie wurde vom 19. November bis 1. Dezember 2025 durch Toluna-Harris Interactive in zehn Ländern durchgeführt: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien und Großbritannien. Insgesamt wurden rund 11.000 Personen im Alter ab 18 Jahren befragt. Diese Personen wurden aus einer repräsentativen nationalen Stichprobe des jeweiligen Landes ausgewählt.Über Consors FinanzConsors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation. Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kunden anpassen lassen. Ob dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kunden ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle Kreditvergabe.Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in Deutschland. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur Absatzfinanzierung, sowie an Endkunden für die Konsumfinanzierung und Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Im Bereich Commercial Partner Business stellt das Unternehmen besicherte Finanzierungen bereit. Consors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe.www.consorsfinanz.deÜber BNP Paribas in DeutschlandBNP Paribas ist ein führender Anbieter von Bank- und Finanzdienstleistungen in Europa. Das Unternehmen ist in 64 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 180.000 Mitarbeitende, davon mehr als 146.000 in Europa.Die BNP Paribas Gruppe ist seit 1947 in Deutschland aktiv und hat sich mit einem breiten Serviceangebot aus vernetzten Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt etabliert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen wichtigen Wirtschaftsregionen betreut. Das umfassende Produkt- und Dienstleistungsangebot entspricht dem einer modernen, innovativen Universalbank.www.bnpparibas.deWeitere Informationen erhalten Sie bei:Consors FinanzMarc-Oliver VoigtPressesprecherE-Mail: presse@consorsfinanz.deOriginal-Content von: Consors Finanz BNP Paribas, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78451/6332441