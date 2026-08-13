Die Photovoltaik-Anlage liefert schon länger Strom - und nun soll ein Speicher her. Für solche Fälle hat das chinesische Unternehmen SunenergyXT jetzt einen Speicher auf den deutschen Markt gebracht. Das System wird vollständig AC-seitig eingebunden. Dem Hersteller zufolge lässt es sich installieren, ohne in die bestehende Photovoltaik-Anlage eingreifen oder den vorhandenen Wechselrichter austauschen zu müssen. Der neue Speicher namens SunEnergyXT 500 PRO AC Core verfügt serienmäßig über die Hardware für den späteren Direktanschluss von Photovoltaik-Modulen. Es stehen vier Photovoltaik-Eingänge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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