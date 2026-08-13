Im Juli 2026 sind die durchschnittlichen Preise am Stromterminmarkt der EEX gegenüber dem Vormonat vor dem Hintergrund der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten weiter gestiegen. Besonders deutlich fiel der Preisanstieg für das erste Frontjahr aus, für das die Bandlieferung Strom erstmals seit 2023 wieder bei über 100 Euro pro Megawattstunde notierte. Auch für die beiden darauffolgenden Lieferjahre waren spürbare Preisanstiege zu beobachten. Dadurch hat sich das durchschnittliche Terminpreisniveau, das als Benchmark für die PPA-Bepreisung dient, insbesondere für kurze, aber auch für längere PPA-Laufzeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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