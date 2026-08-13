Von James Syme, Senior Fondsmanager bei J O Hambro In der Andenregion hat ein bemerkenswerter politischer Wandel stattgefunden: In Peru, Kolumbien und Chile setzen die Regierungen nun den Schwerpunkt auf Sicherheit, wirtschaftlichen Pragmatismus und private Investitionen. Wir sind der Ansicht, dass dies vor allem eine grössere politische Vorhersehbarkeit und ein günstigeres Umfeld für langfristige Investitionen mit sich bringt, insbesondere in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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