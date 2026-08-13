Zürich - In mehr als der Hälfte der Schweizer Kantone gingen die Angebotsmieten im Juli zurück, teilweise sogar deutlich. Gesamtschweizerisch betrachtet haben sich die Mieten insgesamt aber kaum bewegt. Der Homegate-Mietindex blieb im Juli gegenüber dem Vormonat unverändert bei 134 Punkten, wie der Immobilienmarktplatz Homegate am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Angebotsmieten schweizweit weiterhin 2,4 Prozent höher. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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