Neuenburg - Die Produzenten- und Importpreise in der Schweiz sind im Juli im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken. Preisrückgänge zeigten insbesondere Erdöl und Erdgas sowie Mineralölprodukte. Der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise (PPI) fiel gegenüber Juni um 0,1 Prozent auf 99,6 Punkte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Der Produzentenpreisindex zeigte sich dabei unverändert und der Importpreisindex sank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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