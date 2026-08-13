Formycons Ergebnisse für H1 2026 zeigten ein starkes Wachstum im Jahresvergleich, mit einem Umsatz, der sich fast verdreifachte auf 25,8 Mio. EUR, und einem verbesserten EBITDA von -3,4 Mio. EUR. Haupttreiber waren Lizenzeinnahmen aus FYB206, die in beiden Quartalen einen konstanten Beitrag lieferten, während die FYB202-Lizenzeinnahmen von niedriger Basis aus zulegten, wenn auch unter den eigenen Erwartungen des Managements. Auf der Pipeline-Seite wurde FYB203 in Europa gelauncht und der US-Markteintritt in Q4 wird vorbereitet, FYB201/Cimerli setzt seine schrittweise US-Erholung über Sandoz fort, und die klinische Entwicklung von FYB206 wurde abgeschlossen und geht nun Richtung Zulassungseinreichung. Das Management bestätigte die Guidance für das Geschäftsjahr 2026. Wir bestätigen unser BUY-Rating und Kursziel von 38,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/formycon-ag
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