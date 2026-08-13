Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.425 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze rangierten FMC, Rheinmetall und Siemens Energy, am Ende Brenntag, BASF und Infineon.



"Eine Fed-Zinserhöhung im September wird von den Börsen jetzt zunehmend ausgepreist", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die gestrigen Inflationsdaten hätten die Börsen hier nachhaltig beruhigt. "Vormittag lag die Wahrscheinlichkeit einer September-Erhöhung noch bei mehr als 50 Prozent, jetzt liegt sie bei 36 Prozent. Das gibt dem Aktienmarkt neuen Rückenwind."



"Beim Dax haben nach dem gestrigen Verlaufshoch die erwarteten Gewinnmitnahmen eingesetzt", fügte der Analyst hinzu. "Dadurch war das Handelsvolumen gestern wieder höher als an den beiden Handelstagen zuvor. Entscheidend für den Dax ist jetzt, ob genügend neue Käufer in den Markt kommen, die den Dax auf weitere Höchststände treiben."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1520 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8681 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 88,82 US-Dollar; das waren 16 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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