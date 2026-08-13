© Foto: Schoening - SchoeningChinas Lenovo Group hat im abgelaufenen Quartal seinen Umsatz um 43 Prozent gesteigert und damit die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Aktie knallt zweistellig nach oben.Rückenwind erhält Lenovo vom Boom rund um KI-Hardware sowie von den Auswirkungen des weltweiten Engpasses bei Speicherchips. Der Umsatz stieg bis Ende Juni auf 26,94 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 22,3 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der Elektronikkonzern profitierte dabei von der durch Künstliche Intelligenz angetriebenen Nachfrage und robusten PC-Verkäufen. Es war das stärkste Quartalswachstum beim Umsatz seit fünf Jahren. Die KI-bezogenen Erlöse legten im Jahresvergleich um 60 Prozent …
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