Berlin (ots) -Heiße Reifen, wilde Rennen und rasante Geschichten: Mit dem aktuellen Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) 614 "FORMULA 1 VIBES" startet ab dem 25. August 2026 ein außergewöhnliches Abenteuer im Handel. Der Band bildet den Auftakt einer fünfteiligen Geschichte, die sich über die LTB-Ausgaben 614 bis 617 erstreckt.In Zusammenarbeit zwischen "The Walt Disney Company", der Formel 1 und Egmont Ehapa Media verschlägt es die Bewohner Entenhausens erstmals auf die offiziellen Rennstrecken der Königsklasse des Motorsports, selbstverständlich mit einem eigenen Rennstall. Auch Donald Duck, der wohl berühmteste Pechvogel der Comicwelt, wagt sich auf die Rennpiste. Gemeinsam mit Micky und seinen Freunden erhält er Tickets für den Großen Preis von Australien. Doch hinter den begehrten VIP-Pässen steckt weit mehr als ein glücklicher Zufall: Die Panzerknacker verfolgen einen raffinierten Plan, um mit fiesen Tricks an das ganz große Geld zu kommen. Und auch Dagobert Duck erkennt im Formel-1-Zirkus vor allem eines: ein äußerst lukratives Geschäft.LTB-Verleger Jörg Risken zum LTB:"Die Kooperation zwischen der Formel 1 und dem LTB vereint zwei globale Marken durch starkes Storytelling. Diese großartige Partnerschaft bringt einzigartige Geschichten hervor, die es so in Entenhausen noch nie zu lesen gab."Neben der Titelgeschichte "Micky x F1 - Episode 1: Ärger in der Boxengasse", die mit spektakulären Überholmanövern, cleveren Strategien und jeder Menge Humor begeistert, bietet das rasante LTB 614 insgesamt zehn actiongeladene Geschichten.Ab dem 25. August 2026 ist das LTB 614 "FORMULA 1 VIBES" (D: EUR 8,99, A: EUR 9,50, CH: SFR 14.90) im Handel und online unter www.egmont-shop.de erhältlich.Für Rezensions- oder Verlosungsexemplare und Interviewtermine mit dem LTB-Verleger Jörg Risken, wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.©Disney. The F1 logo, FORMULA 1, F1, GRAND PRIX and related marks are trademarks of Formula One Licensing BV, a Formula 1 company. All rights reserved.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/6332496