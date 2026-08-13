Zürich - Nach zwei schwächeren Tagen wagt der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag eine zaghafte Gegenbewegung. Vor allem die mehr oder weniger beruhigenden US-Inflationszahlen vom Vortag gekoppelt mit sehr soliden Ergebnissen im Technologiesektor werden auch für die europäischen Märkte als Stütze gesehen. Die am Vortag mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen hätten zwar nicht ausgereicht, um den Sieg über die Inflation zu verkünden; sie minderten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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