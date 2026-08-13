Mister Spex lieferte solide Betriebsergebnisse für das zweite Quartal 2026, mit einem Rückgang der Gruppenumsätze um 11 % im Vergleich zum Vorjahr auf 47,1 Mio. EUR (mwb Schätzung: 47,6 Mio. EUR). Ein Rückgang der Online-Verkäufe um 21 % belastete die Umsatzentwicklung, jedoch wuchsen die Offline-Umsätze um 9 % im Vergleich zum Vorjahr auf 18,9 Mio. EUR und übertrafen damit einen schwachen deutschen Markt. Das bereinigte EBITDA stieg um 55 % im Vergleich zum Vorjahr auf 2,6 Mio. EUR (mwb Schätzung: 2,3 Mio. EUR), was eine Marge von 5,4 % aufgrund strenger Kostenkontrolle ergibt. Allerdings hielten hohe Transformationskosten im zweiten Quartal (ca. 3,7 Mio. EUR) das berichtete EBIT mit -6,6 Mio. EUR negativ. Die liquiden Mittel beliefen sich auf 43,2 Mio. EUR, was weiterhin ein beruhigendes Sicherheitsnetz bietet. Unserer Ansicht nach bleiben die grundlegenden Umstrukturierungsfaktoren insgesamt auf Kurs, und die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde bestätigt. Wir halten an unserer BUY-Empfehlung mit unveränderten Schätzungen und einem Kursziel von 3,40 EUR fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mister-spex-se





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