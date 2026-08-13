Die SAP-Aktie hat sich nach dem kräftigen Kursrückgang eindrucksvoll zurückgemeldet und seit dem lokalen Tief rund +44% zugelegt. Damit hat sich das Chartbild deutlich aufgehellt und die Aktie wichtige technische Marken zurückerobert. Welche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche jetzt entscheidend sind und welche Signale RSI, MACD sowie die Elliott-Wellen liefern, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur SAP-Aktie Seit dem lokalen Tief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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