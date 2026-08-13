Die Jenoptik-Aktie befindet sich seit Jahresanfang in einem starken Aufwärtstrend, der sich seit Anfang April nochmals deutlich verstärkt hat. Zuletzt korrigierte der Kurs jedoch. Am Donnerstag notiert die Aktie aktuell bei etwa 41 €. Damit stellt sich die Frage: Kann die KI-Euphorie den Kurs weiter antreiben oder ist bereits zu viel Zukunft eingepreist? Ertrag wächst zweistellig Der positive Trend des ersten Quartals setzte sich auch im zweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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